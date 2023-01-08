عاجل.. زلزال ثان بقوة 4.4 ريختر يضرب شمال المغرب

ضرب زلزال ثان بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، بإقليم الحسيمة شمال المغرب، وقال «المعهد الوطني للجيوفيزياء»، إن مركز الهزة الأرضية، وقع في «جماعة النكور» التابعة للإقليم.

الزلزال وقع على عمق 24 كيلومترا

وأشار«معهد الجيوفيزياء»، إلى أن الزلزال وقع على عمق 24 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 34.999 درجة شمالا، وخط الطول 3.894 درجة غربا، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الزلزال الأول في المغرب

وصباح أمس السبت، سجل «المعهد الوطني للجيوفيزياء»، زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، في «النكور».

وقال «المعهد الوطني للجيوفيزياء» المغربي، إن الزلزال وقع على عمق 21 كيلومترا، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وأشارت وسائل إعلام مغربية، إلى خروج المغربيين في مدن إقليم الحسيمة، الدريوش والناظور، من منازلهم بسبب شدة الزلزال