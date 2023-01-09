زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «كانجهوا» في كوريا الجنوبية

ضرب زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، منطقة «كانجهوا» الغربية بكوريا الجنوبية، دون ورود تقارير عن خسائر.

وتعد الهزة الأرضية بمنطقة «كانجهوا» الغربية أول زلزال تزيد قوته عن 3 درجات يضرب البلاد في عام 2023.

وأشارت وكالة «الأرصاد الجوية» الكورية الجنوبية، إلى أن الزلزال وقع في الساعة 1:28 صباحا بالتوقيت المحلي وكان مركزه في المياه على بعد 25 كيلومترا غربي «كانجهوا»، موضحة أن عمق الهزة الأرضية 19 كيلو مترا.

ووصلت شدة اهتزاز الأرض، إلى المستوى 4 في «إنتشون» و3 في «سول» و«كيونجكي» المحيط بالعاصمة الكورية الجنوبية، فيما أشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إلى تقديم 30 بلاغا متعلقًا بالزلزال إلى سلطات «مكافحة الحرائق» في إنتشون.