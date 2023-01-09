التفاصيل الكاملة لزواج الفنان حسين الجسمي.. احتفل في أجواء عائلية

43 عاما قضاها الفنان حسين الجسمي بمفرده دون ارتباط، وخلال هذه السنوات، تداولت شائعات كثيرة بشأن ارتباطه ولكنه كان ينفي ذلك دائما.

ولكن في 12 ديسمبر 2022، فاجأ الفنان حسين الجسمي جمهوره بإعلان خبر ارتباطه، وجرى بالفعل كتب الكتاب في هذا اليوم، وأعلن عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع تويتر.

زواج الفنان حسين الجسمي

وبالفعل احتفل الجسمي بكتب كتابه في أجواء عائلية خاصة بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين دون حضور الصحافة والإعلام، كما أنه لم يكشف عن هوية زوجته التي اختارها من خارج الوسط الفني.

وقرر الفنان حسين الجسمي، أمس، الاحتفال بحفل زفافه الذي اختار أيضا أن يكون في أجواء عائلية تماما، وكشف عن صورة خاصة له من حفل الزفاف دون الكشف مرة أخرى عن العروس.

أغنية يا رب تكون بخير

يذكر أن الفنان حسين الجسمي طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان يا رب تكون بخير، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا.