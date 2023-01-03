نبيلة عبيد عن أغنية حسين الجسمي «يا رب تكون بخير»: أمنيتي

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن إعجابها بالأغنية الجديدة التي طرحها الفنان حسين الجسمي منذ أسبوعين تقريبا بعنوان «يا رب تكون بخير»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد جمهورها بفيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، ووضعت عليه أغنية الفنان حسين الجسمي، وعلقت: «الله إيه الأغنية الحلوة دي».

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد: «حسين الجسمي دايما أغانيه حلوة خاصة لما تكون من كلمات الشاعر الجميل تامر حسين، يا رب تكون بخير ده مطلع الأغنية ويا رب تكونوا كلكم بخير دي الأمنية بتاعتي، مساكم بعطر الجمال».

تفاصيل أغنية يا رب تكوني بخير

يذكر أن أغنية يا رب تكوني بخير للفنان حسين الجسمي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ أسبوعين تقريبا، وتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وهي من ألحان حسين الجسمي وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وحققت نجاحا كبيرا إذ وصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن 4 ملايين.