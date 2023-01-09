حسين الجسمي يحتفل بزفافه في جو عائلي

احتفل الفنان حسين الجسمي، بزفافه في جو عائلي حضره أهل وأقارب العروسين، وسط تهاني ومباركات من الجمهور والنجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، لزواجه.

وشارك حسين الجسمي، متابعيه عبر «إنستجرام» صورة من حفل زفافه وسط الأهل والأصدقاء.

وكان حسين الجسمي قد أعلن الشهر الماضي، عقد قرانه في حفل عائلي بعيدًا عن الصحافة ووسائل الإعلام.

وكتب الجسمي في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: أكرمني الله، وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطرالسرور ولله الحمد.