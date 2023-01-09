إيمان الحصري تعرض تقرير «فارس الحوار» في الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي وائل الإبراشي

عرضت الإعلامية إيمان الحصري خلال تقديم برنامجها «مساء dmc» على شاشة dmc تقريرا بعنوان «فارس الحوار» بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الإعلامي وائل الإبراشي.

وقالت الحصري: «الذكرى الأولى لوفاة الزميل والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، فهو من الناحية المهنية واحد من الصحفيين المهمين والإعلاميين الكبار، اللي ليه صيت في مصر والوطن العربي، وبدأ مشواره الصحفي من فترة طويلة في روزاليوسف، وله عدد من البرامج كالحقيقة والعاشرة مساء».

وأضافت: «الإبراشي ابن مدينة شربين في الدقهلية اللي جاء للقاهرة ووصل لرئاسة تحرير جريدة صوت الأمة، كان لديه متابعون وجمهور كبير جدا، ومن يختلف معه كان يحبه، لأنه كان له مدرسة خاصة به لتقديم البرامج التليفزيونية، ولم يكن يتعامل مع عمله على أنه وظيفة يأكل منها عيش، والمحيطون به كانوا يقولون إنه كان يقضي أياما للإعداد لعدد من صوت الأمة أو حلقة من برنامجه».

وتابعت: «وباء كورونا جاء وأصيب وائل الإبراشي وحدثت تطورات ومضاعفات بسبب هذه الإصابة، واستمر عاما في المستشفى للعلاج وانتهى بالوفاة».