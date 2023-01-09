مسيرة الإعلامي وائل الإبراشي في ذكرى رحيله الأولى

تحل اليوم الذكرى الأولى على وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذي قدم مشوارا طويلا حافلا بالتغطيات الخاصة للأحداث السياسية والاقتصادية وغيرها، كما أنه سجل باسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي.

مسيرة الإعلامي وائل الإبراشي

من الموضوعات التي ناقشها خلال تغطياته التليفزيونية، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجيناً مصريا.

ونعرض خلال التقرير التالي، أهم المحطات الإعلامية في حياته:

- 1963 ولد وائل الإبراشي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

- 2010 استقال من صحيفة روز اليوسف ثم صوت الأمة، واتجه للمجال الإعلامي.

بداية مشوار وائل الابراشي

- 2010 بدأ وائل الإبراشي مشواره الإعلامي من خلال تقديم برنامج «الحقيقة» على قناة دريم 2.

- 2013 قدم الإعلامي وائل الإبراشي برنامج «العاشرة مساءً» اليومي الذي بُث على قناة دريم على مدار سنوات طويلة.

- 2018 قدم أولى حلقات برنامجه «كل يوم» بمشاركة الإعلامية خلود زهران على قناة on e لمدة عام خلفاً للإعلامي عمرو أديب.

- 2020 قدم برنامج «التاسعة» عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى على التليفزيون المصري.

- 2022 توفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع مع المرض، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.