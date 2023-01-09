«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن»: «وائل الإبراشي.. المهارة لا تعرف الموت»

عرض برنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «التحالف الوطني.. التنمية حق للجميع»، إلى جانب ملف آخر خاص بمرور عام على رحيل الإعلامي القدير وائل الإبراشي بعنوان «وائل الإبراشي.. المهارة لا تعرف الموت».

التحالف صنع الفارق بملف الحماية المجتمعية

وقال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صنع الفارق في ملفات الحماية المجتمعية وتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا والفقراء والدعم وتوفير الطعام، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني وصل إلى 8 ملايين أسرة في شهر رمضان الماضي.

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة «DMC»، أن التحالف الوطني منظومة أُعيد ترتيبها بشكل احترافي منظم ومنسق، لذلك كان أدائه على أرض الواقع مؤثرا ومختلفا، لافتًا إلى أن كل مؤسسة من مؤسسات التحالف كانت تعمل بمفردها بمعزل عن الأخرى، ولكن بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أصحبت المؤسسات تعمل تحت مظلة واحدة.

عبدالراضي: «كنت قريب من وائل الإبراشي»

وفي سياق آخر، ذكر «عبدالراضي»: «كنت قريب للغاية من الإعلامي وائل الإبراشي وعملنا مع بعض، وائل أثر في جدًا في حياته وبعد رحيله»، مشيرًا إلى أنه كان على تواصل معه حتى قبل رحيله بنحو شهر، وكان يقول لي: «يا سامي أنا راجع قريب، وأنقل ده على لساني للإعلام»، متابعًا: «وائل كان يحب الدفعات المعنوية في الفترات الأخيرة، وكان يتواصل مع أحبابه حتى يوم وفاته».