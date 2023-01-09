مساعد وزير التموين لـ إيمان الحصري: معارض أهلا رمضان بدأت قبل ميعادها بـ3 أشهر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن هناك طلبا كبيرا على السلع وخاصة الزيت، كما أن الوزارة لديها 23 مليون بطاقة بـ64 مليون مستفيد، ودعم الأسرة الواحدة 100 جنيه كل شهر، مؤكدا أن المبادرة تهم كل المواطنين، وتطرح جميع السلع الأساسية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة dmc، أن زجاجة زيت 700 ملي بـ36 جنيها بمعارض أهلا رمضان، والزيت في الأسواق الحرة من 54 جنيها فما فوق، لافتا إلى أن معارض أهلا رمضان هذا العام بدأت قبل الشهر الكريم بـ3 أشهر.

إقبال كبير على الزيوت في المجمعات الاستهلاكية

وتابع أن الإقبال كبير جدا على الزيوت في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، مضيفا أن إنفاق المصريين على الطعام من 50 لـ60 مليار جنيه شهريا، ولكن في رمضان يتضاعف الاستهلاك.

جميع السلع الغذائية موجودة بوفرة

وأوضح أن جميع السلع الغذائية في شهر رمضان موجودة بوفرة، ولدينا مخزون من السلع الرمضانية متواجد، ولكن ليس بنفس الكم السابق، ولكن هناك وفرة في السلع الأساسية وبأسعار تقل عن السوق الحرة من 20 لـ 30%.