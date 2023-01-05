آخر أخبار وزارة التموين.. افتتاح معارض أهلا رمضان واستمرار إضافة المواليد

نشاط مكثف شهدته وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأسبوع الأول من يناير 2023، حيث تضمّنت آخر أخبار وزارة التموين، إعلان أسعار السلع المدعمة، ونسب تخفيضات معارض أهلا رمضان، التي تستمر حتى نهاية الشهر الكريم، فضلا عن إضافة المواليد للفئات التي حدّدتها الوزارة في وقت سابق،

آخر أخبار وزارة التموين

وعلى رأس آخر أخبار وزير التموين، جاء تدشين معارض أهلا رمضان في محافظات الجمهورية كافة، وقررت الوزارة تدشين 5 معارض في كل محافظة على حدة، مع تدشين منافذ أهلا رمضان في القرى والنجوع.

شوادر لبيع السلع بتخفيضات 30%

واتفقت الوزارة في وقت سابق، مع الاتحاد العام للغرف التجارية على تدشين شوادر في كل المناطق بمحافظات الجمهورية، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية، مؤكدا أنّ معارض أهلا رمضان تستمر حتى نهاية أبريل المقبل.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ثبات واستقرار أسعار السلع التموينية التي بدأ صرفها لأصحاب البطاقات التموينية منذ بداية الشهر الحالي، ومنها الزيت والسكر والأرز وباقي قائمة السلع التي تضخّها وزارة التموين لمنافذ البقالين.

إضافة المواليد

وكشف وزير التموين، عن استمرار الوزارة في تلقي طلبات إضافة المواليد من الفئات الأولى بالرعاية، وهي «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة وأسر الشهداء» المتاح تقديم طلبات إضافة المواليد من خلال مكاتب التموين على مستوى المحافظات، والتي يتم تسلميها على أسطوانة مدمجة إلى ديوان عام وزارة التموين، لمراجعتها وفحص أحقية الفئات المتقدمة لإضافة أبنائها إلى البطاقة التموينية.