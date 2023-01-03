منحة وزارة التموين.. صرف سلع الدفعة الخامسة بقيمة 100 جنيه لكل أسرة

بدأت منافذ البقالين، في صرف الدفعة الخامسة من منحة وزارة التموين للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين للدعم الاستثنائي المحدد بـ 10 أشهر من الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر استحقاقا والبالغ عددها 10 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة، وذلك بالتزامن مع صرف المقررات التموينية المستحقة لأصحاب بطاقات التموين عن شهر يناير 2023.

قيمة منحة وزارة التموين

وتُصرف منحة وزارة التموين في صورة سلع تموينية من منافذ البقالين بقيمة 100 جنيها شهريا للأسرة الواحدة، ويستمر شهرها لمدة 10 أشهر، بدأت في شهر سبتمبر الماضي وتنتهي في حتى 30 يونيه 2023، فيما تختلف قيمة المنحة، بناء على عدد الأسر المدرجة على البطاقة الواحدة، وتشمل القيمة كالتالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

وأُقرت الزيادة في السلع التموينية للأسر الأولى بالرعاية وهم كل من يتقاضى راتبًا شهريًا يقل عن 2700 جنيه أو معاشًا شهريًا أقل من 2500 جنيه، وأصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.

فيما شهدت السلع التموينية لشهر يناير 2023 استقرار وثباتا في أسعار السلع الأساسية «الزيت والسكر والأرز»، مساوية للأسعار المتداولة عن الأشهر الماضية.