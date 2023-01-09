مؤسسة صناع الخير لـ نشأت الديهي: 1.5 مليون أسرة تحصل على مساعدات غذائية شهرية

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الاهلية كان صعبًا للغاية، لكن من خلال التعاون مع الرقابة الإدارية وزارة التضامن والتموين، تم تدقيق قاعدة البيانات التي أتيحت للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

وتابع «زمزم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن قواعد البيانات مؤمنة بالكامل، لمنع إمكانية التلاعب في هذه البيانات، مشيرًا إلى أن البيانات مدققة للغاية، ومراقبة من هيئة الرقابة الإدارية.

ولفت إلى أن الجمعيات الأهلية، تستهدف غير القادرين من الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأكثر احتياجًا، وقواعد هذه الفئات موجودة لدى وزارة التضامن، وبالتعاون مع التضامن يتم الحصول على بيانات هذه الفئات، والعمل على مساعدتهم من خلال مؤسسات العمل الأهلي المختلفة.

وأشار إلى أن هناك 200 ألف أسرة تحصل على مساعدات مكررة من أكثر من مؤسسة وفقَا للبيانات المتاحة، واكتشاف هذه الأسر التي تحصل على الدعم المتكرر، لا يعني منعهم من الحصول على هذه المساعدات، لكن بعد دراسة حالة كل أسرة، يتم تنظيم الدعم الخاص لهم.

ولفت إلى أن مؤسسات المجتمع الأهلي، تعطي 25 مليون مواطن كراتين مواد غذائية مكون من 15 لـ20 كيلو مواد غذائية عبارة عن بقوليات وسمن وسكر وشاي في شهر رمضان، وهناك 1.5 مليون أسرة تحصل على مساعدات غذائية شهرية.