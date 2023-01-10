أهم أخبار كفر الشيخ في 24 ساعة.. حريق ومقتل طالب جامعي على يد عاطل

شهدت محافظة كفر الشيخ خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة أحداث، منها نشوب حريق مروع داخل أحد المنازل في إحدى قرى مركز دسوق، ما أسفر عن حدوث تلفيات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والسيطرة عليه دون وقوع خسائر في الأرواح، وجار الكشف عن ملابسات الحريق بمعرفة جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بملابسات تلك الواقعة.

مقتل طالب جامعي على يد عاطل

وشهدت منطقة مساكن الأسرة بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وقوع مشاجرة بين طالب مع عاطل، ليسفر الحادث عن تعدي الأخير على الطالب الجامعي وإصابته بالرأس، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، إذ أصيب الطالب بإصابات بالغة، وتوفى عقب نقلة عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، أن الشاب الذي لقي مصرعه يدعى «ك .م . أ»، 22 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة في جامعة كفر الشيخ، ويقيم بقرية برمبال التابعة لمركز مطوبس، وعقب ضبط الجاني بمعرفة الأجهزة الأمنية تبين أنه يدعى «ع. ع» 23 عامًا، دون عمل ويقيم بمركز الحامول، في كفر الشيخ.

وبسؤال المتهم أقر بأنه حدثت مشادة كلامية وبينه وبين المجني عليه، تطورت إليى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدي على الطالب، وأحدث إصابته، وذلك عن طريق ضربة بعصا حديدية في الرأس.

امتحانات النقل

وفي سياق آخر أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان أن 70 ألف و 770 طالبا سيؤدون امتحانات بالصف السادس الابتدائي بعدد 770 مدرسة، وسط توفير كافة السبل والراحة لهم، وذلك لامتحانات مادتي اللغة العربية، والعلوم.