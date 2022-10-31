افتتاح مبنى الدرجة الممتازة ووحدة عناية بمستشفى كفر الشيخ العام

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مبنى الدرجة الممتازة ووحدة العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66، وبتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنية.

مبنى الدرجة الاقتصادية

ومن جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن افتتاح مبنى الدرجة والعناية بمستشفى كفر الشيخ العام ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي تضمنت إنشاء عدد من المستشفيات المركزية بمدن المحافظة، ومد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن مركز الأورام سيتم افتتاحه قريبا، وسيخدم الأهالي بمحافظات الدلتا وليس كفر الشيخ فقط.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء مبنى الدرجة الممتازة والاقتصادية بمستشفى كفر الشيخ العام حوالي 20 مليون جنيه، ومقام على مساحة 630 مترا مربعا تقريباً، ويتكون من 5 طوابق، ويضم 66 سريراً بـ4 طوابق، كل طابق به 10 غرف للمرضى، إضافة لغرف الخدمات الخاصة بالممرضين والأطباء، بينما يضم الطابق الأرضي إدارة المستشفى والشؤون القانونية وغيرهما، والطابق الأول علوي مخصص للخدمات، والثلاثة طوابق للدرجة الممتازة، والعناية مكونه من 9 أسرة بتجهيزاتها.

خدمات طبية متواصلة

وتعد مستشفي كفر الشيخ العام هي الأكبر من حيث المساحة، والتي تبلغ نحو 10 أفدنة، وتخدم نحو مليوني مواطن من قرى ومدن المحافظة.

وحضر الافتتاح كل من ياسر منير، عضو مجلس النواب، والمهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور فتوح الغنام، مدير الدرجة الاقتصادية بالمستشفي العام.