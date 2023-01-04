نشوب حريق بمخزن للخردة وسقوط بلكونة بمطوبس في كفر الشيخ

نشب حريق داخل مجمع للخردة بمدينة مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، واشتعلت ألسنة النيران في جزء كبير من المجمع.

وانتقل ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ترافقه قوة أمنية من مركز شرطة مطوبس، وجرى الدفع من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، الذي جرى إخماده ومنع امتداد النيران، جراء وقوع الحريق، الذي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق بملابسات الحريق.

حوادث متفرقة

كما شهدت مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أيضا سقوط بلكونة من الدور الأول العلوي من منزل غير مأهول بالسكان، ملك أحد المواطنين، ولا توجد أي خسائر جراء حدوث ذلك.

إخطار بالواقعتين

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارين من مأمور مركز شرطة مطوبس، عن وقوع حادثين متفرقين الأول بنشوب حريق بمخزن خردة، والآخر لسقوط بلكونة من أحد المنازل غير مؤهلو بالسكان، ولم تحدث ثمة إصابات في الأرواح.

وجرى تحرير محضرين بالواقعتين، وإخطار جهات التحقيق بالحادثين لمباشرة التحقيقات في ملابساتهما.