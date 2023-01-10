بعد مصرع عريس سوهاج مختنقا.. 3 خطوات لتجنب تسرب الغاز في المنازل 

سبَّب حادث مصرع عريس سوهاج بعد يوم زفافه نتيجة الاختناق بسبب الغاز، مخاوف لدى البعض من تكرار تلك المأساة التي شهدها مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج، وهي الحوادث المتكررة في فصل الشتاء وتحتاج إلى توخي الحذر.

ونرصد خلال السطور التالية تحذيرات مهمة للتأكد من أمان الغاز في المنازل لعدم تكرار حادثة عريس سوهاج مرة أخرى، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» من الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير مركز السموم السابق بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

مراجعة تسريبات الغاز وأول أكسيد الكربون في المنازل

- بعض السخانات والدفايات والبوتاجازات لا تعمل بشكل جيد وتسبب تسريب ينتج عنه حالات الاختناق والتسمم، لذا يجب مراجعتها بشكل جيد بالأخص مع التركيب الحديث قبل الزواج وذلك من خلال الفنيين.

نصائح لتجنب اختناق الغاز

- عدم غلق فتحات التهوية في البيوت الخاصة بالغاز.

- ترك الشباك مفتوحا عند استعمال البوتاجاز أو السخان في حالة عدم وجود فتحات للتهوية.

أعراض التسمم والبحث عن المصدر

- أن أعراض تسمم الشتاء تتمثل في «صداع غثيان، دوخة، تشنجات»، وفي حال حدوث ذلك يتم التوجه فورا للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

قصة عريس سوهاج

وتعود أحداث وتفاصيل حادثة عريس سوهاج عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع محامٍ وإصابة زوجته، إثر اختناقهما بالغاز وذلك عقب زفافهما بساعات قليلة، حيث حدث تسرب غاز، ما أدى إلى اختناقهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة.