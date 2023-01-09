المئات يشيعون جثمان عريس سوهاج.. قتله «الغاز» ليلة زفافه

شيع المئات من أهالي محافظة سوهاج، جنازة عريس سوهاج، الذي لقى مصرعه بعد ساعات من حفل زفافه الذي حضره المئات من أصدقائه وزملائه ومحبيه.

شارك العشرات من محامي مراكز سوهاج المختلفة، في تشييع جثمان زميلهم، الذي كان معهم أمس، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد.

«أنا مش مصدق اللي بيحصل.. هو كان معانا بيضحك وبيصور وبيرقص.. وقعدنا نرقص معاه وانشيل فيه» بهذه الكلمات الموجعة بدأ مصطفى فتحي حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «مصطفى محمود» محام، أن «حنا» أحدث جرحًا عميقًا، حيث كان ودودا محبا لمساعدة غيره، وكان زفافه شارك فيه كل أهالي قريته فضلا عن زملائه.

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع محامٍ وإصابة زوجته، إثر اختناقهما بالغاز بناحية مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين أنه أثناء وجود عريس سوهاج الذي يدعى «حنا ش. ح»، محام، وزوجته «مريم. ي. ع» في منزلهما عقب زفافهما بساعات قليلة، حدث تسرب غاز، ما أدى إلى اختناقهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.