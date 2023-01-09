مشاهد من فرح عريس سوهاج.. المعازيم يبكون زميل دفعتهم

«دعانا جميعا وأصر على حضورنا زفافه، لكن للأسف مكناش نعرف إنها المرة الأخيرة».. هكذا بدأ محمود القذافي خريج كلية الحقوق، وصديق عريس سوهاج المتوفى، مضيفا «في الفرح كان لما بيلاقي حد داخل يسلم عليه، بينزل من الكوشة ويسلم، ويفضل وقت طويل معانا، كان مبسوط بوجودنا، وكل ما نسيبه، ينادي علينا تعالوا، واتصور معانا كتير كأنه بيودعنا، ويكرر كل شوية أنا مبسوط بيكم وفرحتى اكتملت بوجودكم».

أكمل «القذافي» حديثه لـ«الوطن» قائلا: «حنا كان طاير وسطينا، وجمعنا كلنا بالفرح، وأعدنا ذكريات الدراسة والدفعة، ليشارك الجميع صورا تجمعنا مساء اليوم، مع ذكرياتنا وفرحتنا بزواج واحد مننا».

كان بيهزر وطاير من الفرحة

وقال وائل عمر دفعة عريس سوهاج بكلية الحقوق: «أنا مش مصدق، كان طول الوقت امبارح بيهزر معايا، ونفتكر ذكريات الدفعة، ومجمع المحاكم، وشغلنا بالقضايا، مبطلش ضحك وهزار بمكالمة الصبح وطول الفرح، أنا مش مصدق».

أصر على حضور الجميع

وأكد محمد صالح خريج كلية الحقوق دفعة 2019، أن عريس سوهاج، أصر على حضوره بمكالمة قبل الزفاف، عندما اعتذر له بسبب انشغاله، وقال «نفسي أشوفك»، وفعلا روحت وفضل طول الوقت معانا «الحمد لله إني روحت الفرح وشوفته»

تفاصيل الواقعة

وكانت مديرية أمن سوهاج، تلقت إخطارا يفيد بمصرع شاب إثر تسرب غاز، وإصابة زوجته صباح ليلة زفافهما، وتم نقلهما لمستشفى المراغة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.