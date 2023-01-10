«العدل» الأمريكية تراجع وثائق سرية عثر عليها في مكتب لبايدن

قالت وسائل إعلام أمريكي، إن وزارة العدل تراجع وثائق سرية عثر عليها في مكتب للرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحة أن الوثائق تعود للفترة التي كان فيها بايدن نائبا للرئيس البلاد الأسبق باراك أوباما.

وقالت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، إن الوثائق تم العثور في مبنى مؤسسة فكرية سميت باسمه في «واشنطن»، مشيرة إلى حوالي 10 وثائق.

واكتشف مقربون من بايدن، الوثائق عشية انتخابات التجديد النصفي في أوائل نوفمبر الماضي، أثناء إخلاء مكتب في مركز «بايدن بين» وهو مؤسسة فكرية في واشنطن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.