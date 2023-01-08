أحداث شهدتها أمريكا في يوم واحد.. توقعات بترشح بايدن وفوضى على حدود المكسيك

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية، عدة أحداث كان من أهمها انخراط بايدن ومعاونيه على وضع تفاصيل حملته الرئاسية المستقبلية للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وقالت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، نقلًا عن مصدر قوله إنَّ الأول عازم على الإعلان عن رغبته في الكفاح لإعادة انتخابه خلال الأسابيع القريبة، وربما في فبراير المقبل، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بايدن يهنئ كيفن مكارثي لانتخابه رئيسا «النواب»

ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس جو بايدن لولاية ثانية في أبريل المقبل.

وكان بايدن، أجرى أمس السبت، محادثة مع الجمهوري كيفن مكارثي لتهنئته على انتخابه لمنصب رئيس مجلس «النواب» الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوتسي» الروسية.

وفي وقت سابق، انتخب مجلس «النواب» الأمريكي، النائب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا للمجلس، خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي، بعد عدة أيام من المفاوضات شهدت 15 جولة تصويت، فيما حصل الأول على 216 صوتا، بينما حصل منافسه، حكيم جيفريز، على 212 صوت، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية.

بدوره، قال مقدم البرامج التلفزيونية تاكر كارلسون ومستشار وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» السابق دوجلاس ماكجريجور، إنَّ الفوضى في المكسيك وعلى الحدود معها هي الصراع الوحيد الذي يهدد الأمريكيين حقًا، مضيفًا أنَّ قوات الدفاع المكسيكية والجيش يقاتلون «كارتل سينالوا» بسبب اعتقال ابن شورتي، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

من جهته، أشار الكولونيل ماكجريجور، إلى أنَّه بدلاً من حل المشكلة مع المكسيك، تعمل واشنطن على تأجيج الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

نيلسون يحذر من جدية خطر تهاوي قيم حرية الصحافة في الغرب

من جهته، وصف رئيس تحرير مجلة «إسبكتايتور» البريطانية فرايسر نيلسون، قرار موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رفض نشر غلاف العدد الأخير للمجلة، بسبب كاريكاتور ساخر من بايدن بالكارثي.

وحذر نيلسون، من جدية خطر تهاوي قيم حرية الصحافة في الغرب. وأظهر غلاف مجلة، «إسبكتايتور»» البريطانية، رئيس الإدارة الأمريكية الحالي جو بايدن وهو محتار بعد أصابعه.