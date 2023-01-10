البرد القاتل.. مصرع 7 أطفال بمخيمات النازحين في محافظة مأرب باليمن

كارثة كبرى حلت بأحد مخيمات النازحين نتيجة لموجة البرد الشديدة حيث لقى 7 أطفال مصرعهم متأثرين بالبرد في محافظة مأرب الواقعة على بعد 170 كلم شرق صنعاء والتي تؤوي معظم النازحين في البلاد، حيث تحتضن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أكبر مخيمات النزوح في اليمن ويقطن هذه المخيمات أكثر من 2.2 مليون فرد نازح بحسب التقديرات الحكومية.

معاناة عشرات الأسر النازحة من البرد

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن وكالة أنباء «شينخوا» تصريحات لمسئولين عن مخيمات النازحين اكدوا فيها أن الوحدة الحكومية سجلت منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم وفاة 7 أطفال متأثرين بموجات البرد الشديد، مع معاناة عشرات الأسر النازحة تعاني بشكل كبير من البرد القارس وسط شح الامكانيات.

دعوات إلى شركاء العمل الإنساني إلى تلبية احتياجات الشتاء

وتعاني محافظة مأرب اليمنية من موجة برد منذ منتصف نوفمبر الماضي، وازدادت شدة البرد خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر ومازلت موجة البرودة مستمرة حتى اليوم.

وكانت الوحدة التنفيذية الحكومية في مأرب قد دعت نهاية ديسمبر الماضي، شركاء العمل الإنساني إلى تلبية احتياجات الشتاء وتزويد الأسر النازحة بالاحتياجات الأساسية لحمايتها من موجات البرد القارس والصقيع، مع ضرورة مراعاة فئة الأطفال والمسنين والفئات الأكثر تضررا من الطقس البارد في اليمن.