قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» في 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية» إثر استفتاء، 13 مرة، أمس الاثنين، بقذائف من عيار 155 ملم و152 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال السناتور الروسي أليكسي بوشكوف، في تعليق على تقارير إعلامية عن قذيفة أوكرانية كتب عليها: «من أجل حرية فنلندا»، إن «هلسنكي» مهددة بالتأكيد من قبل متلازمة جنون العظمة لنوابها الذين يعانون من الخوف من «موسكو»، والذين يريدون حقًا شن حرب مع روسيا بأيدي شخص آخر.