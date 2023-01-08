قصف أوكراني بـ4 قذائف من عيار 155 ملم «يلينوفكا» بـ«دونيتسك» الشعبية

قصفت القوات الأوكرانية، بـ4 قذائف من عيار 155ملم، مدينة يلينوفكا، بجمهورية «دونيتسك»الشعبية التي ضمتها «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء إلى اراضي «روسيا الاتحادية».

بدورها، قالت مقدمة البرامج، الممثلة ميندي روبنسون، عبر «تويتر» إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستغل والده رئيس مجلس «النواب» الأمريكي كيفن مكارثي والدعم المالي من الدول الغربية لإثراء نفسه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، نشر زيلينسكي، تغريدة على صفحته بـ«تويتر» هنأ فيه مكارثي على انتخابه لمنصب رئاسة مجلس «النواب» الأمريكي، معربا عن أمله في أن يظل دعم «البيت الأبيض» دائمًا وأن يؤدي إلى انتصار كييف.

بدوره، أشارت قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندوليزا رايس، ووزير الدفاع الأسبق، روبرت جيتس، إن موسكو عازمة على الحفاظ على السيطرة على الأراضي التي ضمتها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2022 على إثر استفتاء، وأشار المسؤولان، في مقال مشترك بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إلى أن الهزيمة ليست خيارا أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.