أوكرانيا تقصف أراضي جمهورية «دونيتسك» الشعبية 33 مرة

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها روسيا على إثر استفتاء في 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، 33 مرة، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، توجه 300 مقاتل من شرطة مكافحة الشغب «أخمات -1» التابعة للحرس الوطني الشيشاني، إلى منطقة قوات روسيا بأوكرانيا، وقال رئيس الجمهورية رمضان قديروف، إن المقاتلين تحركوا المساعدة أخوتهم على الجبهات من «مطار جروزني الدولي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واعرب قديروف عن اعتقاده أن 15% فقط من الدعم العسكري للدول الأوروبية والولايات المتحدة سيصل إلى أوكرانيا، وسيتم نهب الباقي، من جانبه مسؤولون من الغرب وأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

ألمانيا: الغرب مصمم على عدم إضعاف الجهود لدعم أوكرانيا

بدوره، شدد الرئيس المشارك للحزب الألماني الحاكم، لارس كلينجبيل، على تصميم الغرب بخصوص عدم إضعاف الجهود لدعم أوكرانيا، مشيرا في مقابلة نشرت مع شركة «آر إن دي» الإعلامية، إلى أهمية عدم اتخاذ بلاده خطوات أحادية الجانب، عندما يتعلق الأمر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، بما فيها دبابات «ليوبارد»، مشددا في .