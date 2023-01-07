القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ6 صواريخ

أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، 6 صواريخ من راجمة «صواريخ إم 270»، على منطقة «ماكييفكا» بجمهورية دونيتسك الشعبية التي ضمتها روسيا إثر استفتاء في عام 2022 إلى أراضيها.

من جانبه، كسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاعدة عسكرية غير معلن عنها بإرسال مركبات قتال مشاة من طراز «إيه إم أكس 10 آر سي» إلى أوكرانيا، وقالت صحيفة «تليجراف» البريطانية، إن المركبات المزودة بمدفع 105 ملم لا تبدو للوهلة الأولى شيئًا مميزًا.

وانتزع ماكرون، الريادة من بريطانيا في الأزمة الأوكرانية من خلال إرساله مركبات «أيه إم أكس 10 آر سي» لم يتم الإعلان عنها سابقا، وأشارت «تليجراف»، إلى أن الرئيس الفرنسي تجاوز بمبادرته هذه الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.

بلينكن: المساعدات الجديدة تهدف لدعم «كييف»

وأوضح كاتبا العمود جو بارنز ونيك جوتريدج، أنه بفضل هذه الهدية كانت فرنسا أول من أرسل مركبات قتالية غربية الصنع إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا تهدف لدعم «كييف» لأنها تدافع بشجاعة عن شعبها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيرا في بيان، إلى أن الأموال ستدعم أوكرانيا والدول المتضررة من الأزمة.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية تزيد على 3.75 مليار دولار لـ«كييف» ودول مجاورة متضررة من الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24»الإخبارية الفرنسية.

وأعربت «واشنطن» على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في وقت سابق، عن قلقها من أن روسيا يمكن أن تستغل هدنة عيد الميلاد المؤقتة لإعادة ترتيب قواتها وتعزيز هجومها القادم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

زيلينسكي: المساعدات العسكرية الأمريكية ستقوي الجيش الأوكراني

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن المساعدات العسكرية الجديدة لبلاده ستقوي الجيش الأوكراني في ساحة المعركة، مضيفا عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»،: «جنبا إلى جنب مع الشعب الأمريكي نقترب من تحقيق نصر مشترك».

وأشار زيلينسكي، إلى هدية عيد ميلاد رائعة لـ أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة الوزير أنتوني بلينكن إلى الصين «حليفة روسيا» مخططة في الأسابيع المقبلة بالرغم عن قيود فيروس كورونا.