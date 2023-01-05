مطار القاهرة يستقبل جثماني مصريين لقيا مصرعهما في حريق بالأردن

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي جثمانين مصريين لقيا مصرعهما حرقا في حادث حريق بمصنع بمنطقة الموقر جنوب شرق العاصمة الأردنية عمان، والذي تسبب في وقوع 3 حالات وفاة، وإصابة ثلاثة آخرين، وجميعهم مواطنين مصريين عاملين في الأردن.

مطار القاهرة ستقبل جثماني مصريين قادمين من الأردن

وقالت مصادر مطلعة إن المطار، استقبل جثمان «سيد.خ.ا»، 32 عامًا، و«مصطفى.م.ع»، 35 عاما، قادمين من العاصمة عمان على رحلتين طيران مختلفتين، وقامت سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتورة أماني الإمام بتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمانين، ومناظرة تقرير الوفاة واستخراج التصاريح اللازمة وتسلميها لأسرتهما، وذلك لدفنهما في محافظة المنيا.

حيثيات الحادث وسببه ونتائجه الأولية

وكانت وزارة القوي العاملة تلقت تقريرا من الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية من الملحق العمالي أسامة إبراهيم بمكتب التمثيل العمالي بعمان، يشير إلى أنه تم المتابعة مع وزارة العمل الأردنية للوقوف على حيثيات الحادث وسببه ونتائجه الأولية، وتم تحديد ضحايا الحادث وجميعهم من أبناء محافظة المنيا، مركز طوخ الخيل.