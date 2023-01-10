تفاصيل فشل أول مهمة فضائية بريطانية.. خلل فني يمنع وصول الصاروخ للمدار

باءت محاولة بريطانيا الأولى لإطلاق قمر صناعي من أراضي المملكة المتحدة صباح اليوم، بالفشل، إثر عجز مركبة الإطلاق الجوي «لانشر وان»، عن وضع المركبات في المدار، وأبلغت شركة «فيرجن أوربت»، المسؤولة عن إطلاق القمر الصناعي عن خلل حال دون وصول الصاروخ إلى مداره.

خلل حال دون وصول الصاروخ إلى مداره

وأقلعت البعثة من مدينة «نيوكي»، الساحلية، جنوب غرب إنجلترا مع وضع الصاروخ الناقل «فيرجن لانشر وان»، تحت جناح طائرة بوينج 747 معدلة ثم أطلق لاحقا فوق المحيط الأطلسي، وبعد وقت قصير من تعرض الصاروخ للخلل عادت الطائرة التي تحمل اسم «كوزميك جيرل»، إلى مرفأ نيوكي الفضائي وفقا لشبكة «العربية».

وأوضحت شركة فيرجن أوربت الأمريكية في بيان على «تويتر»: «يبدو أننا واجهنا حالة شاذة منعتنا من الوصول إلى المدار، نحن نقيم المعلومات»، منوهة إلى أنها حذفت منشورا سبق نشره حول الإطلاق الناجح لمركبة «لانشر وان».

تحقيقات لمعرفة فشل مهمة الإطلاق

وقال مات آرتشر، مدير برنامج الإطلاق في وكالة الفضاء البريطانية، إن المشكلة حدثت في الجزء العلوي من الصاروخ، موضحا أن محرك المرحلة الثانية كان به خلل تقني ولم يصل إلى المدار المطلوب، وأضاف: تجري شركة فيرجين أوربت وعدد من الدوائر الحكومية تحقيقا في الأمر»، وفقا لشبكة «بي بي سي».

ولم يستطع آرتشر تأكيد ما إذا كان الصاروخ قد سقط مرة أخرى على الأرض، لكنه قال إنه إذا حدث ذلك، سيسقط على مناطق غير مأهولة بالسكان.