ترحيب أمريكي بموافقة مجلس الأمن على تمديد تقديم المساعدات إلى سوريا

رحبت الولايات المتحدة، بتصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غربي سوريا.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن إرسال المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص المعرضين للخطر في شمال غرب سوريا أمر بالغ الأهمية.

واستدرك قائلا: «إن المجلس يمكنه، بل ويجب عليه فعل المزيد»، مؤكدا مواصلة العمل لتوسيع نطاق وصول المساعدات لجميع السوريين.

بلينكن: ضرورة توسيع نطاق وصول المساعدات لجميع السوريين

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غربي البلاد، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى.

ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لاستمرار تدفق هذه المساعدات، وذلك لأن السلطات السورية لم توافق على العمليات الإنسانية التي تقدم المساعدات، بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى، للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.