دمشق تعلن مقتل وإصابة عسكريين جراء الهجوم الإسرائيلي

قُتل عسكريان وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء هجوم إسرائيلي فجر اليوم الاثنين على محيط العاصمة السورية «دمشق».

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نقلا عن مصدر عسكري سوري، إن في حوالي الساعة 2:00 من فجر اليوم الاثنين «01:00 صباحا بتوقيت القاهرة»، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق «بحيرة طبريا».

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام سورية، إن المضادات الأرضية والدفاعات الجوية، تصدت لعدوان إسرائيلي بمحيط دمشق، مشيرة إلى إسقاط عدد من الصواريخ.

استهداف 3 مواقع في «مطار دمشق الدولي»

وكانت وسائل إعلام، قالت في وقت سابق، إن الغارات الإسرائيلية، استهدفت 3 مواقع في «مطار دمشق الدولي»، شملت مواقع لـ«حزب الله» و«الحرس الثوري» جنوب العاصة «دمشق».

وأضافت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن الغارات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار مصدر عسكري سوري، إلى استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، «مطار دمشق الدولي» ومحيطه، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج المطار عن الخدمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الغارات الإسرائيلية استهدفت بشكل خاص المدرج الرئيسي للمطار

بدورها، قالت مصادر سورية إن بعض مرافق «مطار دمشق الدولي» تضررت، موضحة لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن الغارات استهدفت بشكل خاص المدرج الرئيسي للمطار.

وأشارت المصادر، إلى بدء الفرق الفنية حصر الأضرار تمهيدا لإجراء الصيانة اللازمة لإعادة «مطار دمشق الدولي» إلى الخدمة.

وفي وقت سابق، قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى منظمة «الأمم المتحدة» ديمتري بوليانسكي، إن السلطات السورية لجأت مرارًا إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش بسبب الهجمات الإسرائيلية، لكن لم يكن هناك رد فعل من مسؤول المنظمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.