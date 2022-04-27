مايكروسوفت: هجمات إلكترونية روسية تدمر بيانات المنظمات الحكومية الأوكرانية

كشف تقرير صادر عن شركة مايكروسوفت، أن المتسللين الروس المدعومين من الدولة شنوا هجمات إلكترونية مدمرة في أوكرانيا، ما أدى إلى تدمير بيانات المنظمات الحكومية والبنية التحتية.

40 هجوما تستهدف مئات الأنظمة

وقالت مايكروسوفت، إنها رصدت ما يقرب من 40 هجوما استهدف مئات الأنظمة وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وتابعت أن الهجمات لم تؤد إلى تدهور أنظمة المؤسسات في أوكرانيا فحسب؛ بل سعت أيضًا إلى تعطيل وصول الناس إلى المعلومات الموثوقة والخدمات الحياتية المهمة التي يعتمد عليها المدنيون، وحاولت زعزعة الثقة في قيادة البلاد.

مايكروسوفت: تجسس على أعضاء الناتو

وقالت مايكروسوفت في تقريرها: «لقد لاحظنا أيضًا نشاطًا محدودًا لهجوم التجسس يشمل دولًا أخرى أعضاء في الناتو، ونشاط المعلومات المضللة».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.