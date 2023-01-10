«التعليم» تحذّر طلاب «أولى وتانية ثانوي» من تعديل الاستمارة الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق تعديل بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام من خلال الاستمارة الإلكترونية أمس، موضحة أنّه حال اكتشاف حالات فردية لتعديلات في بيانات الطلاب بعد غلق التطبيق الإلكتروني، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اختبار الطالب ورقيا في المواد التي يترتب عليها التعديلات، بعد تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

محاضر إثبات الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنّه سيتم موافاة وزارة التربية والتعليم بهذه الحالات، وصور من محاضر إثبات الحالة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين عن الأخطاء في المدارس، بسبب عدم انتهائهم من التعديلات اللازمة في المواعيد المحددة سابقا.