«التعليم» تطلق مسابقة «الرياضيات في كل مكان» لطلاب مدارس المتفوقين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية، بشأن اشتراك طلاب المدارس الثانوية وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في مسابقة الرياضيات بعنوان «الرياضيات في كل مكان»، والتي تشرف عليها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمناسبة اليوم العالمي للرياضيات والذي يهدف إلي التعريف بدور الرياضيات الكبير والمتنامي في الحياة والاحتفاء بهذا النشاط الإنساني الذي يمارسه البشر منذ عشرات الآلاف من السنين، وستحتفي الشعوب في كل أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال أنشطة إبداعية ومحاضرات تعريفية وأحداث احتفالية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمديريات

وطالبت الوزارة المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن تلك المسابقة وتنفيذ قواعد التقدم للمشاركين بها من طلاب المدارس الثانوية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ممن تنطبق عليهم الشروط علي أن يرسل المقال الخاص بكل متسابق أو متسابقة، مرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق أو المتسابقة على البريد الإلكتروني في موعد قصاه 31 يناير الجاري؛ لتلقي المقالات المشاركة بالمسابقة.

وحددت الوزارة الشروط ونظام المسابقة:

- يتقدم المتسابق أو المتسابقة بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد على ألفي كلمة موضوعه هو أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية.

- يسمح بالمشاركة بمقال واحد لكل متسابق.

- لا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما ولا يزيد على 20 عاماً.

- يرسل المقال علي العنوان الإلكتروني في موعد أقصاه 31 يناير 2023، ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق/ المتسابقة.

لجنة متخصصة للمقالات

- تقيم لجنة متخصصة المقالات المقدمة وتختار الفائزين ، وذلك علي أساس دقة المعلومات وصحتها، والأصالة ، وسلامة اللغة والأسلوب

- تعلن أسماء الفائزين يوم 14 مارس 2023م في الاحتفالية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والجوائز: تمنح 3 جوائز مالية بواقع 2000 جنيه لكل فائز وشهادة من الاكاديمية.