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«التعليم» توجّه المديريات بتفعيل دليل «الصحة» للوقاية من الأمراض التنفسية

كتب:

أميرة فكري
03:35 م | الإثنين 09 يناير 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بالتأكيد على اتخاذ اللازم والاستمرار في التعريف بالإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية، وتفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل وزارة الصحة والسكان، للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية والمدارس.

تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنّ القرار يأتي نظرا لما لوحظ مؤخرا من انتشار مجموعة من الفيروسات التنفسية، التي تؤدي إلى أعراض إكلينيكية تتشابه كثيرا، ولها مجموعة من المضاعفات، ما يتطلب الاستمرار في متابعة الوضع الوبائي واستمرار الأساليب الوقائية والاحترازية.

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