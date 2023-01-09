«التعليم»: عقد امتحانات تجريبية للطلاب المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق التسجيل الإلكتروني على الموقع لجميع الطلبة المتقدمين لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج، غدا، ولن يتم قبول تسجيل أي طالب بعد هذا الموعد، وستعقد امتحانات تجريبية؛ للتأكد من صحة إجراءات دخول الطالب على منصة الاختبارات بداية من الثلاثاء 10 يناير الجاري وحتى يوم الخميس 12 من الشهر نفسه.

امتحانات تجريبية للطلاب المصريين بالخارج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنه على جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس وطلاب المرحلة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى العام، التأكد من أداء الامتحان إلكترونيا، حيث إنّه لن يتم تحميل ملفات امتحان ورقية.

امتحانات أبناؤنا في الخارج

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم السماح للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول باستكمال الامتحانات إلكترونيا بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات التخلف عن الفصل الدراسي الأول فى يوم امتحان الفصل الدراسي الثاني لكل مادة حسب جداول الامتحانات نفسه.