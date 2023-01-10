تعيينات جديدة في جامعة أسيوط بقرار من رئيس الوزراء

أعلنت الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط صدور قرارات جديدة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتعيين محمود يونس رئيسًا للإدارة المركزية للموارد البشرية، الدكتورة إحسان على حسن رئيسةً للإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، وذلك لمدة عام لكل منهما.

أول رئيس للإدارة المركزية

وتقدمت الدكتورة مها غانم بخالص التهنئة إلى الأستاذ محمود يونس و الدكتورة إحسان على على صدور القرارات بتعينهما رسميًا بعد أن كانوا يتقلدون هذه المهام الوظيفية ندباً خلال الفترة الماضية، موضحةً أنه بموجب هذا القرار يُعد الأستاذ محمود يونس أول رئيس للإدارة المركزية للموارد البشرية بعد الهيكلة الجديدة لإدارة العامة لشئون العاملين ورفعها إلى إدارة مركزية.

انطلاق ورشة عمل التمويلات البحثية لطلاب الدراسات العليا

وفي سياق آخر شهدت الدكتورة مها غانم كامل القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط إفتتاح فعاليات ورشة عمل بعنوان «التمويلات البحثية لطلاب الدراسات العليا » والتى نظمها مكتب إدارة المشروعات البحثية بالجامعة بحضور الدكتور عبد الرحمن حيدر مدير مكتب إدارة المشروعات البحثية والأستاذ عبد العظيم سامى المدير المالى للمكتب ونخبة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعديد من شباب الباحثين من طلاب الدراسات العليا.

وأشادت الدكتورة مها غانم بشباب الباحثين أبناء الجامعة وبجهودهم الملموسة فى إثراء الحركة البحثية عن طريق زيادة الأبحاث والإبتكارات التى تساهم فى بناء الجمهورية الجديدة وتتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة مشيرةً فى كلمتها إلى أن إدارة الجامعة تعى تماماً بأهمية البحث العملى والمشروعات البحثية لذلك وضعتها ضمن أولويات ورؤية الجامعة فقامت بإنشاء مجمع مراكز البحوث والذي يعد أكبر مركز بحوث على مستوى الجامعات المصرية والشرق الأوسط.