قناة «القاهرة الإخبارية» تستعرض عناوين صحف لبنان.. أزمة «الرئيس الجديد» تتصدر المشهد

تناولت قناة «القاهرة الإخبارية»، قراءة للصحف في البلدان العربية، حيث جاءت أزمة اختيار رئيس جديد للبلاد على رأس اهتمامات الصحف، إضافة إلى حادث مقتل أحد جنود حفظ السلام بالجنوب اللبناني.

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ الشقّ السياسي سيطر على الصحف اللبنانية الصادرة خلال الساعات الماضية، حيث تحدّثت صحيفة النهار عن الأزمة المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد والأزمة السياسية.

وأضاف أنّ الصحيفة ذكرت في عنوانها الرئيسي، أنّ الأزمة «من سنة لسنة» بعد الجلسة العاشرة.

وكان مجلس النواب، عقد الخميس الماضي، الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وباءت الجلسة مثل سابقتها بالفشل، ولم يتوصلوا إلى انتخاب رئيس جديد، وكانت هذه آخر جلسة لعام 2022، ما يشير إلى تأجيل هذه المسألة إلى العام المقبل.

وأشار إلى أنّ حادث تعرض أحد الجنود الأيرلنديين للموت وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بمنطقة العقابية سيطرت أيضًا على الصحف، حيث ذكرت صحيفة «الشرق» في تلخيص للمشهد بشكل عام: «جهود رسمية لتبريد حادثة العقابية»، كما تحدّثت عن الزيارات الرسمية لمسؤولين لبنانيين إلى مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة جنوب لبنان، والتقوا قائدها العام وقدموا التعازي، وأكدوا أنّ تفاصيل الجريمة سيعلن عنها في أسرع وقت.