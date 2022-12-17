محلل سياسي لـ قناة القاهرة الإخبارية: لبنان أمام أزمة مستحكمة فرضتها متغيرات الواقع

علق أسامة السعيد، الكاتب والمحلل السياسي، على انعقاد 10 جلسات في مجلس النواب اللبناني دون الاتفاق على رئيس جديد للبلاد، إذ ذكر أن لبنان أمام أزمة لم يشهدها منذ القرن الـ19، وهي أزمة مستحكمة فرضتها متغيرات الواقع، موضحًا أن الانسداد السياسي ينعكس بشكل ملموس على قدرة الأجهزة الحكومية على معالجة تلك الأزمة على المستويين الداخلي والخارجي.

لبنان يقطع الطريق أمام أي محاولات لحل الأزمة

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان أمام أزمة داخلية تفرض أبعادًا إقليمية ودولية، وتقطع الطريق أمام أي محاولات لحل الأزمة، مؤكدًا أن غياب قدرة حكومة تسيير الأعمال على اتخاذ القرار، يجعلها لا تستطيع أن تتعاون بشكل فعّال مع المؤسسات الدولية، وبالتالي تزداد معاناة لبنان.

وأوضح أن انعدام الثقة في قدرة الأطراف اللبنانية المختلفة على إدارة شؤون البلاد، يجعل الكثير من الأطراف الدولية تحجم عن التعاون والدعم؛ انتظارًا لانكشاف ضبابية المشهد عن الوضع اللبناني الحالي.