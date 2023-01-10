«فوكس نيوز»: «بايدن» يرفض التعليق على واقعة اكتشاف وثائق سرية بمكتبه

تجاهل الرئيس بايدن الإجابة على سؤال في إفادة صحفية بشأن اكتشاف وثائق سرية في مكتبه بـ «مركز بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية»، في العاصمة واشنطن، وكانت الوثائق موجودة منذ فترة عمل بايدن كنائب للرئيس، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، وقال البيت الأبيض إن الوثائق اكتشفها محامو بايدن في مركز الأبحاث يوم 2 نوفمبر، وتضمنت عددًا صغيرًا من الوثائق التي تحمل علامة «سري»، وتم إخطار إدارة السجلات والمحفوظات، والأرشيف الوطني وحصلوا على الوثائق في اليوم التالي، وذلك بحسب شبكة «فوكس نيوز»، الإخبارية الأمريكية.

وثائق لم تكن موضوع أي طلب سابق أو تحقيق

وقال ريتشارد ساوبر المستشار الخاص للبيت الأبيض في بيان، إن الوثائق لم تكن موضوع أي طلب سابق أو تحقيق من قبل إدارة الأرشيف، ومنذ اكتشافها، تعاون المحامون الشخصيون للرئيس مع إدارة المحفوظات ووزارة العدل لضمان أن تكون سجلات إدارة أوباما وبايدن في حيازة المحفوظات بشكل مناسب، وعين المدعي العام ميريك جارلاند المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من إلينوي «جون لاوش»، مسؤولاً عن مراجعة السجلات.

بايدن يتجاهل التعليق على الموضوع

وقالت شبكة «فوكس نيوز»، الإخبارية الأمريكية إنه عندما سأل الصحفيون الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رد ه بشأن الوثائق، لم يقدم بايدن أي إجابة، حيث سأل أحد المراسلين بايدن: «هل هناك أي رد بشأن اكتشاف وثائق سرية في مكتبك؟»، بدا الرئيس وكأنه ينظر إلى الأسفل ويتجاهل السؤال.

ترامب: في انتظار مداهمة البيت الأبيض

ورد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على اكتشاف الوثائق السرية في مكتب بايدن بالسؤال عما إذا كان الرئيس سيخضع لاستجواب من مكتب التحقيقات الفيدرالي، في إشارة واضحة إلى بحث الوكالة عن وثائق سرية في منزله بولاية فلوريدا، وكتب ترامب على موقع «تروث سوشال»: «متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟»، وأضاف: «لم يتم رفع السرية عن تلك الوثائق».