أخبار أمريكا: توصيات بتوجيه 3 تهم لـ«ترامب».. وأزمه مهاجرين على حدود المكسيك

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث مهمة، تنوعت ما بين سياسية واقتصادية، أهمها اعتزام نواب التصويت غدا الاثنين، على توصية بتوجيه 3 تهم جنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، فيما تلوح في الأفق أزمة جديدة تتعلق بالمهاجرين على الحدود مع المكسيك.

ويعتزم نواب في الكونجرس الأمريكي التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي 2021، على أن يتم التصويت غدا الاثنين على توصية بتوجيه 3 تهم جنائية لـ«ترامب»، هي الدعوة إلى التمرد، وعرقلة المصادقة على الانتخابات الرئاسية، والتآمر على الدولة الأمريكية، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

ونقلت«بوليتيكو» عن مصادر، أن «لجنة 6 يناير» المكلفة بالتحقيق في الأحداث المؤلفة من 7 ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، وستقدم مبررات مفصلة لهذه التهم الثلاث التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن، ومنع تولي أي منصب عام.

وسيتم التصويت، غدا الاثنين، خلال ما يعتقد أنه آخر اجتماع عام للجنة «6 يناير»، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر».

«لجنة 6 يناير» جمعت نحو 1000 شهادة

وجمعت اللجنة، منذ عام ونصف نحو 1000 شهادة، في سبيل إظهار أن ترامب سعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، رغم خسارته.

من جانبه، صعد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل من هجماته على ترامب، مع تراجع دعم الرئيس الأمريكي السابق في الاستطلاعات الأخيرة، ملقيا باللوم على الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية، في مشكلة جودة المرشحين التي أعاقت محاولة الجمهوريين لاستعادة المجلس في انتخابت التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية وجامعة سوفولك الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، أن 61% من الناخبين الجمهوريين وذوي الميول الجمهورية يريدون شخصًا آخر ليكون مرشح الحزب لمنصب الرئيس في انتخابات 2024، كما قالت نتائج الاستطلاع، إن الناخبين الجمهوريين يفضلون حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على ترامب كمرشح رئاسي محتمل بهامش 56% إلى 33%، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وبدوره، باشر فريق الرئيس الحالي جو بايدن التخطيط لحملة الانتخابات الرئاسية 2024، وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلا عن مصادر، إن النقاشات لا تصب التركيز كثيرا حول ما إذا كان من حيث المبدأ سيتم إعادة انتخابه، وإنما التركيز على المسائل التقنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت «وول ستريت»،أن الرئيس الـ46 للبلاد يفكر في القرار النهائي للترشح وهو يعتزم مناقشة المسألة مع عائلته خلال فترة العطلات

توقعات بعبور 18 ألف شخص للحدود يوميا

وفي إطار ملف الهجرة، عبّرت سلطات «تكساس» عن خشيتها من تدفق كبير للمهاجرين، مع قرب انتهاء مرسوم ترامب الذي أتاح طرد المهاجرين، ومنعهم من طلب اللجوء، فيما توقعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عبور 18 ألف شخص للحدود يوميا في حال انتهت مهلة مرسوم الرئيس السابق بهذا الخصوص

وأشارت قناة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية، إلى اصطفاف آلاف المهاجرين يوميا على أمل عبور الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، فيما حذرجريج آبوت حاكم «تكساس»الواقعة في وسط جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، من الفوضى المطلقة القادمة.

مراقبون: قانون «خفض التضخم» يكرس لمبدأ «أمريكا أولا»

اقتصاديا، وفق إطار قانون«خفض التضخم الأمريكي»، تهدد الإجراءات الجزابية من جانب الاتحاد الأوروبي على القانون الذي أقره بايدن في وقت سابق، باندلاع حرب تجارية بين التكتل والولايات المتحدة، وقال توبياس كايزر في مقال بصحيفة «دي فيلت» الألمانية، إن السياسيون الأكثر نفوذا في أوروبا بحثوا الرد على هجوم الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال مراقبون، إن قانون «خفض التضخم الأمريكي» يكرس لمبدأ «أمريكا أولا»، تحت راية خفض التضخم.

وأشار كايزر، إلى أنه في حال انتصار فوز الخط المتشدد، بخاصة في فرنسا، فسيكون هناك تهديد بتعزيز الحمائية الأوروبية وحرب تجارية بين الجانبين. ومنح القانون تسهيلات لبيع البضائع المصنوعة في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.