تنفيذ 218 حكما قضائيا وضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
11:49 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
وزارة الداخلية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط قضية تهريب.
فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (218) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1695) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية ": ضبط (7) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.