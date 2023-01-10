«التعليم» تقرر تخفيض 50% من مصروفات أبناء العاملين بـ«الأبنية التعليمية»

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المذكرة المقدمة باستفادة أبناء العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية من تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم «العام والفني»، لاستكمال تسجيل بيانات باقي العاملين بالهيئة ممن جرى نقلهم بصفة نهائية للعمل بالهيئة.

تخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنّ وزير التعليم وافق على المذكرة وفقا للقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 لإدارجهم بقاعدة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، خاصة العاملين على درجة دائمة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية فقط، ولم تنص صراحة على استفادة المتعاقدين على الباب الرابع من التخفيض.