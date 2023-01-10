«التعليم» تعلن ضوابط عقد امتحانات الطلاب المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج المقرر انطلاقها 14 يناير الجاري، موضحة أن الامتحانات تبدأ الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الدولة المقيم فيها الطالب وليس بتوقيت مصر، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات إلكترونيا على موقع الوزارة.

امتحانات المصريين بالخارج

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنه لن يتاح الامتحان طوال اليوم ولكن لكل امتحان زمن مخصص له يبدأ الساعة التاسعة حسب جداول الامتحانات المعلنة على موقع أبناؤنا في الخارج، ولن تتاح الامتحانات بصيغة pdf أو تسلم الإجابات باليد أو البريد ولكن الامتحانات إلكترونية أونلاين فقط.