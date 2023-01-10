«صحة الشيوخ»: العالم يحتاج منظمات المجتمع المدني لتقديم الرعاية الصحية

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أستاذ جراحة الكلى، إن الرعاية الصحية حق أصيل لأي مواطن في أي دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الحكومات والدول ملتزمة بتنظيم هذا الملف، ولا يوجد دولة على مستوى العالم تتمكن من إيصال رعاية صحية بجودة مرتفعة وتوزيع جغرافي سليم.

تطور مفهوم المجتمع المدني

وأضاف «البدري»، خلال حواره عبر الفضائية المصرية والقناة الأولى، أن العالم بأكمله يحتاج إلى منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح، من أجل المساعدة في تقديم الرعاية الصحية، لذلك يجرى إقامة أحد أنواع التعاون أو التكامل بين الحكومات وهذه المنظمات لتقديم الرعاية الصحية وتوزيعها الجغرافي، لافتا إلى أن تلك الإجراءات سالفة الذكر لم تكن متواجدة في مصر منذ 30 سنة.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أنه لا يمكن إنكار فضل جهود كيانات ومؤسسات كبيرة منذ 20 سنة مثل مركز الدكتور مجدي يعقوب ومستشفى 57357 وغيرهما، موضحًا: «شهدنا أفضل تطور لمفهوم المجتمع المدني في احتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الاثنين، في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي».

التحالف الوطني ضم كل مقدمي المساعدات

ونوه الدكتور محمد صلاح البدري، إلى أن التحالف الوطني جمع كل مقدمي الخدمات والمساعدات على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز دورهم، وتقديم ما هو أفضل عن طريق التكامل فيما بينهم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الفصل بين الخدمات الطبية المُقدمة من منظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لذلك عادة يكون هناك تنسيق في نوع الخدمة والتوزيع الجغرافي لها.