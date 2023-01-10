الحوار الوطني وتصريحات الرئيس السيسي في العدد الجديد لمجلة «صباح الخير»

صدر العدد الجديد من مجلة «صباح الخير»، الصادرة عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية، كل ثلاثاء من كل أسبوع، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي وليد طوغان، وتصدر غلاف العدد عنوان «الرئيس للمصريين: متخافوش».

مجلة صباح الخير

وتناول العدد الجديد من مجلة صباح الخير تقريرا خاصا عن الحوار الوطني بعنوان «رشوان: 3 آلاف شخص مدعوون لحضور جلسات الحوار»، وكذلك تقرير بعنوان «حصاد الخير» يتعلق بنشاط مؤسسة «حياة كريمة».

تحقيق صحفي

وفي التحقيق الصحفي، نشرت المجلة تحقيقا للزميلة بسمة مصطفى عمر بعنوان «عزلة اختيارية وزواج مؤجل!.. آسفة أرفض الارتباط بـ(المسيخ الدجال)؟!»، كما شمل العدد الجديد من مجلة صباح الخير مقالات لعدد من الكتاب.