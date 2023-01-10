من «الدوم» إلى إشادة الرئيس السيسي.. رحلة نجاح المذيعة مريم حسن

تصدرّت المذيعة مريم حسن «تريند» منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما قدمت مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أشاد بأدائها خلال المؤتمر، لتعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعين المذيعة الشابة التي لم يتجاوز عمرها الـ18 عامًا، في قناة «إكسترا نيوز».

بدأت المذيعة مريم حسن رحلتها من مرسى مطروح تجاه حلمها، من خلال مشاركتها في الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، في فئة التقديم التلفزيوني، وحصلت على إشادات عديدة من لجان التحكيم في «الدوم»، وكان من ضمنها اللجنة التي تضمنت أبرز المذيعات والإعلاميات في التلفزيون المصري: نجوى إبراهيم، جاسمين طه زكي ولميس الحديدي.

المذيعة مريم حسن تفوز بجائزة «الدوم» في التقديم التلفزيوني

وفي مارس الماضي، تمّ الإعلان عن فوز مريم حسن بـ جائزة الدوم في فئة التقديم التلفزيوني، بسبب أدائها المتميز على مدار مراحل البرنامج، وسلمها الكاتب والإعلامي أحمد الطاهري الجائزة، وتمّ إلحاقها كمتدربة في قناة «إكسترا نيوز».

الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالمذيعة مريم حسن

بلغة عربية صحيحة وأداء متميز، عادت المذيعة مريم حسن لتخطف الأنظار، أمس، خلال تقديم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لها خلال المؤتمر، قائلًا: «مش هنسى أرحب بيكِ بسنك الصغير ده وموهبتك دي»، مضيفًا: «أرغب في القول من خلالك أن مصر بها كل ما نتمناه ولكن نحن في حاجة للوصول إليه، وهناك آليات ومبادرات يمكن من خلالها اكتشاف المواهب، ومريم مثال على ذلك».

وفي صباح اليوم، أطلت مريم حسن على الجمهور من خلال قناة «إكسترا نيوز»، لتقديم نشرة الأخبار الصباحية بعد ساعات قليلة من قرار تعيينها في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.