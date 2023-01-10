المذيعة مريم حسن: حلمي بتقديم مؤتمر أمام الرئيس السيسي أصبح حقيقة

قالت المذيعة مريم حسن، مذيعة إكسترا نيوز، التي أشاد بها الرئيس السيسي أمس خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني، إنّه لا توجد كلمات تعبر عن شعورها خلال ثناء الرئيس السيسي على أدائها بمؤتمر التحالف الوطني، لافتة إلى أنّ فكرة تقديم فعاليات المؤتمر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حلم بالنسبة لها، لذا كان شعورها هو شعور من تحقق حلمه وهو وصف بسيط لما كانت تشعر به في الحقيقة.

المذيعة مريم حسن: أجريت العديد من التدريبات قبل تقديم المؤتمر أمام الرئيس

وأضافت المذيعة مريم حسن في حوارها مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح في برنامج هذا الصباح على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم الاستعداد لتقديم الفعاليات وإجراء البروفات قبل فعاليات المؤتمر بعدة أيام، إذ تم حضورها أكثر من بروفة، تضمنت التدريب على الإسكريبت وحفظ معظمه، لكي يظهر الأداء بهذه السهولة والتلقائية أمام الرئيس السيسي، ولا تضطر إلى النظر إلى الإسكريبت طوال الوقت خلال تقديمها لفعاليات المؤتمر، «البروفات والتدريبات كانت كتير جدا، والتوجيهات كانت كتير وكنت بحاول طول الوقت تنفيذ كافة الملاحظات، لكي أظهر بالصورة المشرفة واللائقة».

جهود كبيرة ببرنامج الدوم لاكتشاف المواهب الحقيقية

وأكملت المذيعة مريم حسن أنّ اشتراكها في برنامج الدوم، كانت فرصة كبيرة ومهدت الطريق وفتحت العديد من الأبواب أمامها، مشيرة إلى أنّ التجربة كانت مفيدة وثرية وغنية على كل الأصعدة بداية من التحديات والاستعداد لها، وصولًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من القائمين عليه لخروج المواهب الحقيقية للجمهور بالصورة اللائقة.