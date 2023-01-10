بريطانيا ترحب بموافقة مجلس الأمن على تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا

رحبت بريطانيا بموافقة مجلس الأمن بالإجماع على تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غربي سوريا، مؤكدة ضرورة بذل مزيد من الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أنحاء البلاد كافة.

وقال وزير شؤون التنمية البريطاني أندرو ميتشل - بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، «تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2672، الذي يسمح بنقل مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر أخرى.. هذه خطوة مرحب بها، ولكن يجب عمل المزيد لمعالجة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في جميع أنحاء البلاد».

ميتشل: يجب عمل المزيد لمعالجة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة

وأضاف: «نحن نشدد على أهمية أن يكون هذا التفويض متوافقا مع دورة برنامج المساعدات الإنسانية، التي مدتها 12 شهرا باعتبار تلك هي الطريقة الأكثر فعالية لتوصيل المساعدات للمحتاجين إليها».

وأوضح، أنه في جميع أنحاء سوريا هناك أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، و12 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي دون الالتزام بفتح المزيد من المعابر الحدودية وعدم اليقين بشأن تقديم المساعدات على المدى الطويل.

ولفت إلى أنه مع استمرار النزاع سيظل وصول المساعدات عبر الحدود ضرورة مأساوية، مجددا التأكيد على أن المملكة المتحدة ستواصل دعم الجهود الدولية لتجنب حدوث أزمة إنسانية أخرى، وكذلك الضغط من أجل تسوية سياسية ذات مصداقية باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.