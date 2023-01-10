حاله الطقس اليوم في محافظة القليوبية.. معتدل صباحا بارد ليلا

شهدت حالة الطقس اليوم في محافظة القليوبية، استقرارا في الأحوال الجوية وساد المحافظة طقس معتدل صباحا بارد ليلا، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد.

وأشارت محافظة القليوبية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى استمرار رفع حالة الطوارئ تحسبا للتقلبات الجوية مع توقف الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي شهدتها المحافظة خلال أول أمس.

«الوطن» تستعرض حاله الطقس اليوم في محافظة القليوبية وإجراءات المحافظة لرفع الطوارئ؛ تحسبا للتقلبات الجوية وتحذيرات المحافظة للتعامل مع الطقس السيئ خلال فترة عدم استقرار الطقس والأمطار المتوقعة

حالة الطقس اليوم في محافظة القليوبية.. رفع حالة الطوارئ

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت تزامنا مع حالة الطقس اليوم استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ حيث يسود انحاء البلاد وفق هيئة الأرصاد الجوية غطاء سحابي قد تتساقط منه الأمطار متفاوتة الشدة على حسب موقع كل منطقة

حالة الطقس اليوم بالقليوبية.. تحذيرات للمواطنين

وتماشيا مع حالة الطقس اليوم والتحذيرات الشديدة من هيئة الأرصاد الجوية بموجة الطقس السيئ، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع حالة الطوارئ، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر بشدة حفاظا على سلامتهم.

وأشار بيان المحافظة، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدي 60 كم والحفاظ على مسافة آمنة أكبر من المعتاد وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة والأشجار العالية والأماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق والرعد وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية، أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الص وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأمطار والسيول.