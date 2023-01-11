ما هي الإعاقات الشديدة التي تتبع المستوى الثالث ببطاقة الخدمات؟.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي إثبات للإعاقة وتحديد نوعها، كما تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المزايا المقررة لهم، وتكون ملزمة لدى جميع الخدمات المختلفة الحكومية وغير الحكومية.

إعاقات النوع الثالث

وأوضحت وزارة التضامن، في تقرير صادر عنها، أن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة التي تتبع النوع الثالث لـ«بطاقة الخدمات» تعني مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.

ولفتت التضامن إلى أن اعاقات هذا المستوى تتمثل فيما يلى :

_بتر متعدد الأطراف أو بتر في طرف واحد.

_ الشلل الرباعي.

_الشلل الدماغي.

_ ضمور العضلات.

_اضطراب طيف التوحد.

_حالات كف البصر.

_ الإعاقات الذهنية.

_ الإعاقات المتعددة.

_القزامة.

_شلل الأطفال في طرف أو أكثر.

استيفاء الفحوصات الطبية المطلوبة

وأوضحت التضامن أن المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات تشمل :

- الإعاقات الحركية .

- حالات الجزام .

- تيبس المفاصل المتوسط.

- إصابة وتشوهات العمود الفقرى.

بطاقة الخدمات المتكاملة تستخرج من مكاتب التأهيل

وأوضحت التضامن أن بطاقة الخدمات المتكاملة، تستخرج من مكاتب التأهيل التابعة لإشراف وزارة التضامن والمنتشرة فى أنحاء الجمهورية، بعد استيفاء الفحوصات الطبية المطلوبة.

ولفتت التضامن إلى أنه تم عمل خط ساخن «15044» لاستقبال الشكاوى وتحويلها، مؤكدة أنه إذا كانت المشكلة طبية يتم تحويلها للصحة، وإذا كانت متعلقة بالتضامن يتم حلها ، وإذا كانت خاصة بالبطاقة يتم تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات