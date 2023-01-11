أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الأربعاء 11-1-2023

حافظت جميع أصناف الخضروات على استقرار أسعارها في الأسواق المصرية، بعد نجاح وزارة الزراعة في توفير كميات كبيرة من جميع أنواع الخضروات وضخ العديد منها، وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق صباح اليوم ، في أسواق الجملة بالعبور، وسوق 6 أكتوبر، نرصد أسعار الخضروات اليوم.

أسعار الخضروات اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 11-1-2023، في ظل توافر المعروض من جميع الأصناف المختلفة، في سوق العبور.

- سجل سعر كيلو بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو بامية بين 16 و20 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو بذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- سجل سعر كيلو خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- كوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- بطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- بسلة بين 11 و15 جنيهًا.

- ثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- ملوخية بين 3 و7 جنيهات

- فاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- بذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- فلفل رومي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

بلغ سعر كيلو فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجزر بين 8 و10 جنيهات.

كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

بصل بين 6 و10 جنيهات.

فلفل بين 8 و10 جنيهات.

كرنب بين 6 و8 جنيهات.

قرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

الطماطم بين 5 و8 جنيهات.